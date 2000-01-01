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Угрожал Нетаниягу смертью: что известно о подозреваемом | Фото:09.11 07:57   MIGnews.com

Угрожал Нетаниягу смертью: что известно о подозреваемом

Полиция задержала подозреваемого в угрозах убить премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Это произошло на следующий день после того, как исполняющий обязанности генерального инспектора Моти Коэн получил просьбу расследовать этот инцидент, передает Kan.

Подозреваемым оказался 55-летний житель Ашкелона, который размещал посты в сети под ником "Цвик Сабаг". Его доставили в полицейский участок, расследование кибер-подразделением продолжается.

7 ноября мужчину перевели под домашний арест. Кроме того, ему запретили пользоваться Facebook сроком на 2 месяца и приближаться к дому и членам семьи премьер-министра в ближайшие полгода.

Напомним, что в Twitter на одном из аккаунтов публиковались угрозы по отношению к Нетаниягу и его семье.

"Цвика Сабаг испытывает лютую ненависть к Биньямину, Саре и Яиру Нетаниягу и ко всем, кто с ними сотрудничает", – говорится в описании его профиля. А на аватарке изображен премьер-министра с петлей.


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