09.11 07:57 MIGnews.com
Угрожал Нетаниягу смертью: что известно о подозреваемом
Полиция задержала подозреваемого в угрозах убить
премьер-министра Биньямина Нетаниягу.
Это произошло на следующий день после того, как исполняющий обязанности генерального инспектора Моти Коэн получил просьбу расследовать этот инцидент, передает Kan
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Подозреваемым оказался 55-летний житель Ашкелона, который размещал посты в сети под ником "Цвик Сабаг". Его доставили в полицейский участок, расследование кибер-подразделением продолжается.
7 ноября мужчину перевели под домашний арест. Кроме того, ему запретили пользоваться Facebook сроком на 2 месяца и приближаться к дому и членам семьи премьер-министра в ближайшие полгода.
Напомним, что в Twitter на одном из аккаунтов публиковались угрозы по отношению к Нетаниягу и его семье.
"Цвика Сабаг испытывает лютую ненависть к Биньямину, Саре и Яиру Нетаниягу и ко всем, кто с ними сотрудничает", – говорится в описании его профиля. А на аватарке изображен премьер-министра с петлей.
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