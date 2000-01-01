09.11 07:29 MIGnews.com
Антисемиты разгромили очередное еврейское кладбище в США
На еврейском кладбище в Омахе (штат Небраска) неизвестные разрушили около 75 надгробий и нанесли ущерб в размере более 50 тысяч долларов.
О вандализме возле храма на кладбище Бет Исраел сообщает местное издание The Omaha World-Herald
.
Полиция сообщила об этом инциденте исполнительному директору места захоронений. Как выяснилось, ущерб был нанесен где-то между 31 октября и 5 ноября.
В частности, надгробия были сорваны с оснований, многие – разбиты. Судебные следователи из полицейского управления пошли на кладбище, чтобы сфотографировать и задокументировать ущерб.
Местные власти предлагали вознаграждение в размере до тысячи долларов за любую информацию, которая поможет арестовать вандалов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии