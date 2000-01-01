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Антисемиты разгромили очередное еврейское кладбище в США | Фото:09.11 07:29   MIGnews.com

Антисемиты разгромили очередное еврейское кладбище в США

На еврейском кладбище в Омахе (штат Небраска) неизвестные разрушили около 75 надгробий и нанесли ущерб в размере более 50 тысяч долларов.

О вандализме возле храма на кладбище Бет Исраел сообщает местное издание The Omaha World-Herald.

Полиция сообщила об этом инциденте исполнительному директору места захоронений. Как выяснилось, ущерб был нанесен где-то между 31 октября и 5 ноября.

В частности, надгробия были сорваны с оснований, многие – разбиты. Судебные следователи из полицейского управления пошли на кладбище, чтобы сфотографировать и задокументировать ущерб.

Местные власти предлагали вознаграждение в размере до тысячи долларов за любую информацию, которая поможет арестовать вандалов.


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