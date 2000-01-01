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Сирия: ожесточенные бои между войсками Асада и Эрдогана | Фото:09.11 17:50   MIGnews.com

Сирия: ожесточенные бои между войсками Асада и Эрдогана

В субботу, 9 ноября, начались ожесточенные бои между правительственными войсками Сирии и турецкими подразделениями в селении Умм-Шуэйфа в районе Рас аль-Айн в Сирии.

Директор сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдулрахман сообщил, что в результате авиаудара погибли по меньшей мере 14 человек, среди которых – гражданские и один журналист.

"Мы были в колонне курдских мирных жителей во время обстрела турецкими войсками и их союзниками в Рас аль-Айн. Наша команда в порядке, но некоторые коллеги мертвы", – рассказала журналистка издания France 2 - Стефани Перес.

Последнее подобное столкновение между сирийскими и турецкими военными произошло 30 октября. Что примечательно, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его военные выйдут из Сирии только в том случае, если другие страны уберут оттуда свои войска.


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