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Эрдоган: армия Турции выйдет из Сирии при одном условии | Фото:09.11 17:00   MIGnews.com

Эрдоган: армия Турции выйдет из Сирии при одном условии

Турция готова вывести войска из Сирии только в том случае, если остальные страны выведут своих военных из региона.

Такое условие выдвинул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

"Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока не выйдут другие страны, пока последний террорист не покинет регион", – предупредил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, Анкара готова продолжать военную операцию, пока все курды не покинут регион.

Кроме того, Министерство обороны Турции сообщило о завершении третьего совместного патрульного рейда с Россией, который продлился вдоль 88-километрового восточного участка границы.


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