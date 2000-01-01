09.11 17:00 MIGnews.com
Эрдоган: армия Турции выйдет из Сирии при одном условии
Турция готова вывести войска из Сирии только в том случае, если остальные страны выведут своих военных из региона.
Такое условие выдвинул президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters
.
"Мы не уйдем отсюда до тех пор, пока не выйдут другие страны, пока последний террорист не покинет регион", – предупредил турецкий лидер.
По словам Эрдогана, Анкара готова продолжать военную операцию, пока все курды не покинут регион.
Кроме того, Министерство обороны Турции сообщило о завершении третьего совместного патрульного рейда с Россией, который продлился вдоль 88-километрового восточного участка границы.
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