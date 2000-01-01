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Грузины взбунтовались против фильма о гей-любви | Фото:09.11 16:38   MIGnews.com

Грузины взбунтовались против фильма о гей-любви

В ночь на 9 ноября в Грузии задержали 27 человек, протестовавших против показа нашумевшего фильма шведского режиссера грузинского происхождения Левана Акина о гей-любви "А потом мы танцевали".

Как сообщает ВВС, ультраправые группы грозились сорвать все сеансы в грузинских кинотеатрах, но эпицентром протеста стал кинотеатр "Амирани" в Тбилиси.

Уточняется, что кинотеатр посоветовал зрителям прийти на сеанс раньше, а здание было оцеплено полицией в рамках безопасности. У входа, где стоял кордон правоохранителей, собралось несколько сотен человек, среди которых были и представители духовенства. Многие стояли со свечами, иконами и крестами.

Периодически протестующие пытались прорваться через кордон, а объектом агрессии ультраправых стала активистка Ана Субелиани, которую в конечном итоге вывезли с территории окровавленной на машине скорой помощи.

"Я не видела, кто в меня кинул (тяжелым предметом). Я внезапно почувствовала очень сильную боль, и у меня было много крови", – прокомментировала пострадавшая, которой наложили семь швов в области глаза.



По факту причинения вреда здоровью Субелиани ведется следствие, подозреваемый уже задержан. Большинство ультраправых арестовано за мелкое хулиганство, некоторые — за сопротивление полиции. Организаторы акции протеста пока на свободе.






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