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Иран: сбитый БПЛА – израильский разведчик | Фото:09.11 15:40   MIGnews.com

Иран: сбитый БПЛА – израильский разведчик

Неопознанный беспилотник, сбитый накануне в районе иранского портового города Махшахр, был израильским разведчиком.

Такое заявление в комментарии "Аль-Маядин" сделал экс-представитель Министерства иностранных дел Ирана Амир Мусави со ссылкой на предварительные результаты осмотра обломков.

В частности, он сказал, что БПЛА якобы вылетел с территории Бахрейна и вошел в воздушное пространство Ирана в том районе, где располагаются крупные нефтяные месторождения. По мнению Мусави, дрон прилетел с целью шпионажа за работой АЭС в Бушере или разведки на нефтяных месторождениях.

Тем временем, начальник штаба армии Ирана Абдулрахим Мусави сказал, что подробности о происхождении и цели неопознанного беспилотника будут объявлены после того, как иранцы соберут все части дрона.

"Мы не можем указать точное происхождение и цель беспилотника до тех пор, пока не восстановим все части воздушного устройства", – отметил он.


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