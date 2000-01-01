Иран: сбитый БПЛА – израильский разведчик

Неопознанный беспилотник, сбитый накануне в районе иранского портового города Махшахр, был израильским разведчиком.
Такое заявление в комментарии "Аль-Маядин" сделал экс-представитель Министерства иностранных дел Ирана Амир Мусави со ссылкой на предварительные результаты осмотра обломков.
В частности, он сказал, что БПЛА якобы вылетел с территории Бахрейна и вошел в воздушное пространство Ирана в том районе, где располагаются крупные нефтяные месторождения. По мнению Мусави, дрон прилетел с целью шпионажа за работой АЭС в Бушере или разведки на нефтяных месторождениях.
Тем временем, начальник штаба армии Ирана Абдулрахим Мусави сказал, что подробности о происхождении и цели неопознанного беспилотника будут объявлены после того, как иранцы соберут все части дрона.
"Мы не можем указать точное происхождение и цель беспилотника до тех пор, пока не восстановим все части воздушного устройства", – отметил он.