10.10 04:45 MIGnews.com

Наступление Турции: авианалет и первые данные о жертвах

The largest Christian Neigbourhood in NE Syria is being bombed. This is a targeted ethnic cleansing. The bombing is going way way beyond Erdogan claims. Something very huge is happening. #KurdsBetrayed #Turkey pic.twitter.com/5npX5BvTay — Hadeel Oueis (@hadeelOueiss) October 9, 2019

The largest Christian Neigbourhood in NE Syria is being bombed. This is a targeted ethnic cleansing. The bombing is going way way beyond Erdogan claims. Something very huge is happening. #KurdsBetrayed #Turkey pic.twitter.com/5npX5BvTay — Hadeel Oueis (@hadeelOueiss) October 9, 2019

Мир следит за развитием событий на севере Сирии pic.twitter.com/HV0RIHnv7Z — TRTRUSSIAN.COM (@trtrussiancom) October 9, 2019

People of NE syria defy attacks from NATO turkey taking the streets tonight

NPA#Qamishlo pic.twitter.com/XYcHzi8Ctg — Claudia (@ClaudiaAlMinah) October 9, 2019

Two Assyrians killed by Turkish air strikes on a Christian-inhabited neighborhood in Qamishli.



Turkey hasn’t even been attacking Syria for 12 hours and it has already managed to do what it does best, killing already vulnerable minorities. pic.twitter.com/b7ebs793lB — Serge (@Zinvor) October 9, 2019

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Армия Турции ввела сухопутные войска на территорию Сирии в рамках наступательной военной операции , которая была объявлена ранее.Об этом вечером, 9 октября, сообщила пресс-служба Министерства обороны страны."Наши военные совместно со Свободной сирийской армией (ССА) приступили к наземной части операции", — сказано в сообщении.В свою очередь, Центр координации и военных операций курдских "Сирийских демократических сил" передал, что уже погибли два мирных жителя, еще двое – получили ранения в результате артиллерийского удара турецкой армии по деревне, расположенной западнее сирийского города Рас-эль-Айн.По информации телеканала Ikhbariya , турки атаковали также города Дарбасия, Маликия, Камышлы в провинции Хасеке и Телль-Абъяд и Айн-Иса в провинции Ракка. Уточняется, что авиация нанесла удары по линии электропередач, снабжающей энергией водонапорную станцию Аллюк, и по плотине Саффан к северу от Маликии.Тем временем, Anadolu сообщает, что шесть ракет, выпущенных из района сирийского Камышлы, поразили центр города Нусайбин.