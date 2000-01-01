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Египет потребовал созвать ЛАГ из-за действий Анкары | Фото:09.10 21:23   MIGnews.com

Египет потребовал созвать ЛАГ из-за действий Анкары

Египет потребовал немедленно созвать совет Лиги арабских государств в связи с началом военной операции Турции в Сирии.

Об этом сообщается в заявлении министерства иностранных дел Египта.

Отметим, в среду 9 октября, турецкая авиация начала военную операцию "Источник мира" против курдских формирований на северо-востоке Сирии, нанеся удары по городу Рас эль-Айн и Телль-Абъяд на границе с Турцией.

"Египет решительно осуждает военную агрессию на сирийской территории. Этот шаг – неприемлем. Это нападение на суверенное арабское государство, с вероломным использованием сложной внутренней ситуации. В этой связи Египет призвал к чрезвычайному заседанию совета ЛАГ для обсуждения развития ситуации и поиска путей защиты суверенитета Сирии", - заявили в МИД.


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