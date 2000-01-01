09.10 19:54 MIGnews.com

Трагедия в Йом Кипур: погибли два ребенка

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12-й канал израильского ТВ сообщает о том, что в Йом Кипур в Израиле погибли два ребенка.Восьмилетний ребенок , ехавший на велосипеде, был сбит машиной на перекрестке улиц Жаботински и Дерех Намир в Тель-Авиве. Он получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Водитель, 20-летний житель Рамле, задержан полицией.Второй мальчик, в возрасте 10 лет, был сбит мотоциклистом на шоссе №443 в районе бейт Шемеш.13-летний мальчик, упавший со скутера, получил тяжелые ранения в Ашдоде.Всего за Йом Кипур МАДа оказала помощь 2491 человеку. 1852 человека были госпитализированы. 268 из них потеряли сознание или почувствовали себя плохо из-за поста. 256 были ранены в результате инцидентов с велосипедами, скейтами и скутерами.