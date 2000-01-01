09.10 20:23 MIGnews.com

В Мексике жители города устроили самосуд над мэром

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В мексиканском городе Лас-Маргаритас местные жители решили устроить самосуд над мэром за его невыполненные обещания.Мэр Хорхэ Эскандон не отвечал на петиции жителей города, всячески игнорировал их просьбы проложить хорошую дорогу и поплатился за это.Жители города поймали чиновника, побили, привязали к автомобилю и протащили так его по дороге несколько километров прежде чем полиция остановила самосуд.В результате столкновения с полицией пострадало одиннадцать человек (включая силовиков), а задержаны были более тридцати местных жителей.