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В Мексике жители города устроили самосуд над мэром 09.10 20:23   MIGnews.com

В Мексике жители города устроили самосуд над мэром

В мексиканском городе Лас-Маргаритас местные жители решили устроить самосуд над мэром за его невыполненные обещания.

Мэр Хорхэ Эскандон не отвечал на петиции жителей города, всячески игнорировал их просьбы проложить хорошую дорогу и поплатился за это.

Жители города поймали чиновника, побили, привязали к автомобилю и протащили так его по дороге несколько километров прежде чем полиция остановила самосуд.

В результате столкновения с полицией пострадало одиннадцать человек (включая силовиков), а задержаны были более тридцати местных жителей.


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