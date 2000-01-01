09.10 19:00 MIGnews.com
Стрельба возле синагоги в Германии: есть погибшие
В немецком городе Галле неизвестный расстрелял людей возле синагоги.
В результате происшествия погибли двое людей.
По данным местных СМИ, преступник открыл стрельбу из автомата, после чего скрылся в авто в направлении Лейпцига.
Свидетели говорят, что нападавший был одет в военный камуфляж и имел несколько видов оружия, также некоторые утверждают, что нападение было возле синагоги, другие - что у еврейского кладбища.
Полиция считает, что стрелков было несколько, и они скрылись на автомобиле.
Правоохранителям уже удалось задержать одного преступника.
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