Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Стрельба возле синагоги в Германии: есть погибшие 09.10 19:00   MIGnews.com

Стрельба возле синагоги в Германии: есть погибшие

В немецком городе Галле неизвестный расстрелял людей возле синагоги.

В результате происшествия погибли двое людей.

По данным местных СМИ, преступник открыл стрельбу из автомата, после чего скрылся в авто в направлении Лейпцига.

Свидетели говорят, что нападавший был одет в военный камуфляж и имел несколько видов оружия, также некоторые утверждают, что нападение было возле синагоги, другие - что у еврейского кладбища.

Полиция считает, что стрелков было несколько, и они скрылись на автомобиле.

Правоохранителям уже удалось задержать одного преступника.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:54
Трагедия в Йом Кипур: погибли два ребенка
19:32
Турция официально начала военную операцию в Сирии
17:03
Туск в гневе обратился к Борису Джонсону из-за Brexit
17:01
Евреи изнуряют душу
16:33
В Риме повесили чучело Греты Тунберг
16:30
Вещи лидера The Prodigy продадут для погашения долгов
16:02
В Эладе мальчик отрубил себе два пальца электронной пилой
15:34
Солдат, тяжело раненый в Газе, отыграл свадьбу
15:10
Firechallenge для мальчика чуть не закончился фатально
15:04
"Сверхсекретная война" ХАМАСа
14:48
Макрон пообещал "беспощадно бороться" с исламским террором
14:10
Иран и США "хлопнули дверью"
14:02
В Иерусалиме почтили память Оскара Шиндлера
13:42
В Израиле прошли протесты против климатического кризиса
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus