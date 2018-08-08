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Испания находится в огненной ловушке 09.08 09:56   MIGnews.com

Испания в огненной ловушке

Через лесной пожар в испанской Валенсии эвакуировали три тысячи человек. Сообщается, что пожар начался еще 6 августа, в районе населенного пункта Лучен, и его до сих пор не удалось взять под контроль.

С огнем борются около 600 человек, 25 вертолетов и самолетов, пишет Euronews.

Отметим, лесные пожары на севере Калифорнии стали самыми крупными в истории штата. С огнем борются тысячи пожарных, объявлено чрезвычайное положение.

Три тысячи человек эвакуированы из-за пожара | Euronews




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