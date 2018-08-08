09.08 09:56 MIGnews.com

Испания в огненной ловушке

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Через лесной пожар в испанской Валенсии эвакуировали три тысячи человек. Сообщается, что пожар начался еще 6 августа, в районе населенного пункта Лучен, и его до сих пор не удалось взять под контроль.С огнем борются около 600 человек, 25 вертолетов и самолетов, пишет Euronews.Отметим, лесные пожары на севере Калифорнии стали самыми крупными в истории штата. С огнем борются тысячи пожарных, объявлено чрезвычайное положение.