Британия лишит пакистанских педофилов гражданства

Уроженцы Пакистана Абдул Азиз, Адиль Хан и Кари Абдул Рауф создали в британском городке Рочдейл банду, которая разыскивала белых девочек с проблемами в семье, втирались в доверие, а позже совершали групповое насилие.
Всего в банде было девять человек, самой младшей из жертв - 13 лет. Всем осужденным присудили от 4 до 19 лет колонии, однако основатели уже вышли на свободу и вскоре будут депортированы.
По информации ВВС, первая жалоба на насильников была подана еще в 2008 году, однако дело "замяли", так как администрация города испугалась обвинений в расизме и закрыла глаза на промышляющую в городе банду педофилов.
Пакистанцы пытались оспорить решение премьер-министра о лишении их гражданства, однако два суда отказались оспаривать это решение.