Арестован мужчина, готовивший детей к бойне в школе
Полиция штата Нью-Мексико арестовала мужчину, готовящего несовершеннолетних детей к совершению массовых расправ с применением огнестрельного оружия в школах США.
Сообщается, что Сирадж Ваххадж похитил своего 4-летнего сына, проживающего в штате Джорджия с родной матерью и приемным отцом. В материалах прокуратуры указано, что отвез он ребенка в построенный им лагерь в Нью-Мексико, там Ваххадж обучал его навыкам стрельбы из винтовки. Цель - дальнейшее применение при расправах в учебных заведениях.
Dailymail уточняет, что правоохранители обыскали лагерь, обнаружив тело сына Вахнаджа. В лагере еще проживали 1 мужчина, 3 женщин и 11 детей. Несовершеннолетние находились в состоянии физического истощения и проживали в антисанитарных условиях.
Все подозреваемые арестованы. Им предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми. По факту смерти сына Ваххаджа до сих пор проводится расследование, поэтому связанных с этой трагедией обвинений пока никому не предъявлено.