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В аэропорту Стамбула столкнулись самолеты 10.08 04:43   MIGnews.com

В аэропорту Стамбула столкнулись самолеты

Необычное ДТП произошло стамбульском аэропорту имени Ататюрка – во время маневрирования в зоне парковки столкнулись два пассажирских самолета.

Как сообщает издание Hurriyet, в ходе ЧП лайнер марокканской авиакомпании Royal Air Maroc задел крылом заднюю часть самолета Turkish Airlines, который как раз готовился к вылету в Саудовскую Аравию.

В результате были повреждены оба судна, а на место столкновения прибыли пожарные расчеты, хотя возгорания и не произошло.

На месте необычного ДТП проводится расследование.


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