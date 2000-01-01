10.08 04:43 MIGnews.com
В аэропорту Стамбула столкнулись самолеты
Необычное ДТП произошло стамбульском аэропорту имени Ататюрка – во время маневрирования в зоне парковки столкнулись два пассажирских самолета.
Как сообщает издание Hurriyet, в ходе ЧП лайнер марокканской авиакомпании Royal Air Maroc задел крылом заднюю часть самолета Turkish Airlines, который как раз готовился к вылету в Саудовскую Аравию.
В результате были повреждены оба судна, а на место столкновения прибыли пожарные расчеты, хотя возгорания и не произошло.
На месте необычного ДТП проводится расследование.
Поделиться
Все по теме
Комментарии