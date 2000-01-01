09.08 21:16 MIGnews.com

Kuwait Airways заплатит израильтянке за унижения

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Кувейтская авиакомпания Kuwait Airways согласилась заплатить немалую сумму израильтянке Мэнди Блюменталь, которой раньше отказали в праве пользоваться услугами авиаперевозчика из-за ее гражданства.Инцидент произошел в ноябре прошлого года в аэропорту Хитроу, когда ей отказались продавать билет из Лондона в Бангкок.Блюменталь с таким положением вещей мириться не собралась и подала на Kuwait Airways в суд, обвинив авиакомпанию в расовой дискриминации и притеснениях и потребовав возместить средства ей за моральный ущерб.Помочь ей согласились представители произраильской НГО "Британские адвокаты для Израиля" (UK Lawyers for Israel) Джон Бауэрс, Бенджамин Грей и Дэвид Беренс.На суде Блюменталь предъявила неопровержимое доказательство: видеозапись покупки билета. На ролике видно, как она подходит в билетную кассу Kuwait Airways и просит продать ей авиабилет до Бангкока. Сначала кассир вовсе не против, однако сразу же меняет свое мнение, как только она показывает ему израильский загранпаспорт."Держателям израильских паспортов не разрешено путешествовать Kuwait Airways", - говорит кувейтского флагмана.В Kuwait Airways согласились оплатить убытки израильтянки, однако признавать свою неправоту отказались.Директор "Британских адвокатов для Израиля" Джонатан Тернер, подтвердил, что его организация согласна помочь и другим истцам на суде против "Кувейтских авиалиний".