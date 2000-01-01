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Молодежь будет посещать институт изучения Холокоста | Фото: пресс-служба ЕНФ-ККЛ10.08 06:29   MIGnews.com

Молодежь будет посещать институт изучения Холокоста

Председатель Еврейского Национального Фонда – Керен Каемет ле-Исраэль (ЕНФ-ККЛ) Дани Атар посетил международный институт изучения Холокоста "Месоа" в кибуце Тель-Ицхак. Руководитель Фонда отметил, что институт произвел на него огромное впечатление своим познавательным и воспитательным потенциалом.

"Месоа" содержит обширный архив документов о Холокосте, здесь есть также школа, где изучают Холокост, здесь проводятся и международные мероприятия на разных языках. Но основной упор в институте делается на живые дискуссии и семинары на исторические и философские темы. Ведь каждое поколение пытается по-своему осознать смысл Холокоста с позиции нынешнего времени.

В ходе визита Дани Атар сказал, обращаясь к председателю института "Месоа" профессору Ицхаку Кашти и гендиректору Ие Бен-Нафтали, что позаботится о том, чтобы воспитанники всех молодежных движений, учащиеся допризывных подготовительных курсов и волонтеры годовой службы в обязательном порядке побывали здесь и приняли участие в многообразной деятельности института.

Дани Атар осмотрел кампус "Месоа" и амфитеатр, а также новую площадку для сборов, которая была построена на пожертвования бельгийского филиала ЕНФ-ККЛ. Глава Фонда посетил уникальную экспозицию, посвященную судебному процессу над Эйхманом, а также выставку "Индустрия ненависти", которая рассказывает об антисемитизме и расизме в Европе ХХ века. Третья экспозиция посвящена израильской самоидентификации, которая формировалась под влиянием молодых репатриантов.


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