09.08 20:01 MIGnews.com

Взвод ортодоксов унизил своего инструктора-женщину

אתמול נרדמתי בקושי אחרי יום קשה שבו נאלצתי לשמוע את בתי נועה החיילת שהיא מדריכת צניחה, מספרת לי שבזמן שהדגימה ל 70 צנחנים תרגיל, 50 מהם הפנו אליה את הגב ונעמדו בשלשות כי היא אישה! וזו לא קבוצה של חרדים, זאת המציאות העגומה. — Shira Margalit (@shir1margalit) 8 августа 2018 г.

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Несколько десятков религиозных солдат, которые проходят программу подготовки к службе в десантных войсках, отказались следовать приказам своего инструктора, встав к ней спиной, из-за ее половой принадлежности.О случившемся сообщила мать униженного инструктора – главный редактор одного из израильских порталов и поэтесса Шира Маргалит."Прошлой ночью я еле заснула после тяжелого дня, когда мне пришлось узнать, что моя дочь-военнослужащая Ноа, инструктор по прыжкам с парашютом, рассказала, что во время демонстрации упражнения перед 70 солдатами, 50 из них повернулись к ней спиной, потому что она женщина! Это не харедим - это наша уродливая реальность", - написала Маргалит в твиттере.В армии проверили эту историю и подтвердили случившееся. После инцидента с солдатами провели воспитательную беседу, напомнив о недопустимости дискриминации инструкторов из-за их пола.Как сообщили в ЦАХАЛе, оказалось, что отец обиженного инструктора – руководитель подразделения оперативного реагирования, генерал-майор Аарон Халива. Когда его дочь проводила инструктаж взводу набранных из йешив солдат, 30 из них отвернулись и встали к ней спиной, утверждают в армии.Командир унизивших "сестру по оружию" предупредил их, что за неуважение к своему инструктору любой призывник может быть с позором изгнан из армии.Случившееся взорвало израильские соцсети, а мать Ноа Халива пригласили в эфире телеканала "Кешет".