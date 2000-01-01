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Взвод ортодоксов унизил своего инструктора-женщину 09.08 20:01   MIGnews.com

Взвод ортодоксов унизил своего инструктора-женщину

Несколько десятков религиозных солдат, которые проходят программу подготовки к службе в десантных войсках, отказались следовать приказам своего инструктора, встав к ней спиной, из-за ее половой принадлежности.

О случившемся сообщила мать униженного инструктора – главный редактор одного из израильских порталов и поэтесса Шира Маргалит.


"Прошлой ночью я еле заснула после тяжелого дня, когда мне пришлось узнать, что моя дочь-военнослужащая Ноа, инструктор по прыжкам с парашютом, рассказала, что во время демонстрации упражнения перед 70 солдатами, 50 из них повернулись к ней спиной, потому что она женщина! Это не харедим - это наша уродливая реальность", - написала Маргалит в твиттере.

В армии проверили эту историю и подтвердили случившееся. После инцидента с солдатами провели воспитательную беседу, напомнив о недопустимости дискриминации инструкторов из-за их пола.

Как сообщили в ЦАХАЛе, оказалось, что отец обиженного инструктора – руководитель подразделения оперативного реагирования, генерал-майор Аарон Халива. Когда его дочь проводила инструктаж взводу набранных из йешив солдат, 30 из них отвернулись и встали к ней спиной, утверждают в армии.

Командир унизивших "сестру по оружию" предупредил их, что за неуважение к своему инструктору любой призывник может быть с позором изгнан из армии.

Случившееся взорвало израильские соцсети, а мать Ноа Халива пригласили в эфире телеканала "Кешет".


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