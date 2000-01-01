Ракеты футболу не помеха: матч с киприотами - в Беэр-Шеве
Руководство Европейской футбольной лиги (УЕФА) решило не переносить матч между АПОЭЛ (Никосия) и "Хапоэль Беэр-Шева", который сегодня в 20.00 должны были принимать израильтяне, несмотря на ракетный обстрел города. Данную информацию подтвердили в Командовании тыла ЦАХАЛа.
Напомним, что днем 9 августа на окраине Беэр-Шевы разорвались две ракеты "Град", запущенные из сектора Газа. Ракетная атака произошла как раз за несколько часов до запланированной игры, когда болельщики, по некоторым сообщениям, уже отправились на стадион Тото Тернер.
В связи с этим матч оказался подвисшим в воздухе. Некоторые СМИ писали, что президент АПОЭЛ Продромос Петридес просил отложить игру, но пресс-секретарь клуба Нектариос Петевинос это опроверг.
"Чтобы не беспокоиться, мы хотим сообщить, что ни одному из членов команды ничто не угрожает. Мы связались с УЕФА и ожидаем информацию о сегодняшнем матче. Как только у нас будет информация, мы немедленно сообщим людям", - написали в Twitter АПОЭЛ.