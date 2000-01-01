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Фото из архива 09.08 17:42   MIGnews.com

ООН провозгласила Сирию мирной

Советник по гуманитарным вопросам специального посланника ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил, что миссия организации не обнаружила в Сирии ни одного осажденного района, а это свидетельствует о скором конце вооруженных противостояний.

"Мы начинаем видеть конец этого конфликта… На сегодня ООН не видит ни одного района, который попадал бы под категорию осаждённых", - передали его слова на RT.

Кроме того, Эгеланн отметил, что северо-западная часть Сирии была освобождена от боевиков, а, значит, и туда теперь благотворительные фонды смогут доставлять гуманитарную помощь.


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