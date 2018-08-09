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Фото из архива 09.08 15:10   MIGnews.com

В США полицейский выпустил в ребенка шоковый заряд

Сотрудник полиции в американском городе Цинциннати преследовал группу девочек у магазина, так как заподозрил, что они что-то украли. Когда полицейский обратился к одной из них, 11-летней пятикласснице, девочка проигнорировала обращение. Тогда страж порядка, пребывая не на службе, выстрелил в девочку из электрошока.

После произошедшего ребенку пришлось вызывать скорую помощь. Полицейского временно отстранили от исполнения обязанностей, факт поведения девочки проверяется.

"Если вы не можете бегать, вам нужно уйти из полиции. Если вы не можете справиться с 11-летним ребенком, вам действительно стоит уйти", - сказала мама пострадавшей полицейскому, передали на Lenta.ru.

Власти выразили готовность рассмотреть свою политику использования силы с несовершеннолетними. В свою очередь, местный чиновник возмутился тем, что, хоть и при признаках явного сопротивления, полицейский может выстрелить электрошокером в человека возрастом от 7 до 70 лет.


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