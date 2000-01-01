Спасенным из пещеры тайским мальчикам подарили гражданство
Троим мальчикам, выжившим спустя более чем 10 дней в пещере, и их тренеру Экаполу Чантавонгу сегодня торжественно выдали гражданство Таиланда.
По информации ВВС, все они давно запрашивали гражданство, этот жест никак не связан с произошедшим в пещере. Глава региона Маэ Сай выдала троим мальчикам и молодому тренеру их удостоверения личности. Агентство уточняет, что в этом регионе часто между странами размыты границы, на которых живут селения без определенного гражданства.
Сообщается, что около 480 тысяч человек потребовали ускорить выдачу документов именно этим четырем знаменитостям.
Ранее сообщалась, что молодой тренер Экапол Чантавонг обучился в буддийском монастыре и именно это помогло ему поддерживать жизнь и дух всех "вепрей". В связи с этим, в буддийском мире он стал героем.