09.08 14:36 MIGnews.com

Додон отказался строить посольство США на стадионе

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Президент Молдавии Игорь Додон решил не продавать под американское посольство землю под бывшим Республиканским стадионом."Сегодня я подписал официальный отказ от промульгации закона о передаче участка бывшего Республиканского стадиона для последующей постройки на нем нового здания посольства США", - написал он на своей странице в Facebook.Кроме того, президент предложил создать на месте бывшего Республиканского стадиона парк отдыха. Сооружение, построенное в 1952 году и разрушенное в 2007 из-за того, что более не подходило под стандарты, оказалось слишком дорогим для жителей Кишинева, хотя на его месте осталось лишь несколько стен."Как и большинство граждан страны, считаю, что на месте бывшего стадиона необходимо благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители Молдовы", - подчеркнул Додон.Молдавия и США ранее договорились о продаже этой земли, однако непосредственно перед подписанием соглашения, президент страны изменил решение.