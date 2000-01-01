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скриншот с видео YouTube 09.08 14:36   MIGnews.com

Додон отказался строить посольство США на стадионе

Президент Молдавии Игорь Додон решил не продавать под американское посольство землю под бывшим Республиканским стадионом.

"Сегодня я подписал официальный отказ от промульгации закона о передаче участка бывшего Республиканского стадиона для последующей постройки на нем нового здания посольства США", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, президент предложил создать на месте бывшего Республиканского стадиона парк отдыха. Сооружение, построенное в 1952 году и разрушенное в 2007 из-за того, что более не подходило под стандарты, оказалось слишком дорогим для жителей Кишинева, хотя на его месте осталось лишь несколько стен.

"Как и большинство граждан страны, считаю, что на месте бывшего стадиона необходимо благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители Молдовы", - подчеркнул Додон.

Молдавия и США ранее договорились о продаже этой земли, однако непосредственно перед подписанием соглашения, президент страны изменил решение.


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