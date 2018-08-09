В Индии вследствие оползней погибли десятки человек
Из-за начавшихся обильных дождей в Индии, в регионе Керала поднялся уровень воды, подтопился грунт и начались многочисленные оползни земли. От них погибло уже около 20 человек.
"По состоянию на текущий момент мы располагаем информацией о 16 погибших в округе Идукки, еще шести — в Малаппураме, двух — в Кожикоде, а также еще об одном — в Ваянаде", - сообщил источник РИА Новости.
Из-за стихии пришлось также закрыть аэропорт города Кочин, сегодня он перестал принимать самолеты на посадку. В Министерстве здравоохранения Индии опасаются новых жертв от следующих волн непогоды. Кроме того, были отменены занятия в школах.