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Фото из архива 09.08 13:51   MIGnews.com

В Индии вследствие оползней погибли десятки человек

Из-за начавшихся обильных дождей в Индии, в регионе Керала поднялся уровень воды, подтопился грунт и начались многочисленные оползни земли. От них погибло уже около 20 человек.

"По состоянию на текущий момент мы располагаем информацией о 16 погибших в округе Идукки, еще шести — в Малаппураме, двух — в Кожикоде, а также еще об одном — в Ваянаде", - сообщил источник РИА Новости.

Из-за стихии пришлось также закрыть аэропорт города Кочин, сегодня он перестал принимать самолеты на посадку. В Министерстве здравоохранения Индии опасаются новых жертв от следующих волн непогоды. Кроме того, были отменены занятия в школах.


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