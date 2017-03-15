Изнасилованный член горсовета Гааги "спаслась" суицидом
Член городского совета Гааги от ультраправой "Партии Свободы", 53-летняя Вилли Дилле покончила жизнь самоубийством. Перед содеянным, она в Facebook запостила видео, на котором сообщила, что ее изнасиловали мусульмане в марте 2017 года.
Ее похитили, изнасиловали и угрожали - мусульмане хотели, чтобы она молчала в Гаагском городском совете.
AD со ссылкой на ее окружение уточняет, что 15.03.2017 – день парламентских выборов. После того, как это произошло, она никому не сказала, просто провела дебаты на следующий день.
В видеоролике Дилле объявила, что уходит из политики. Она сказала, что ей угрожали смертью – перережут горло. Она побоялась, что ее родным сделают больно.
Дилле обвинила депутата Арнуда Ван Доорна в организации изнасилования, назвав его злым человеком, который ее ненавидит.
Находящийся в отпуске Доорн написал в Twitter, что он рассматривает возможность подачи иска за клевету.