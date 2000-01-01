09.07 19:05 MIGnews.com

В ходе расследования полицией изъят миллион шекелей

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Четверо жителей израильской деревни Магар, где проживают друзы, были арестованы в понедельник, 8 июля, по подозрению в отмывании денег и незаконном обмене валюты с регистрацией.Согласно полицейскому отчету, подозреваемые в возрасте от 30 и до 50 лет совершили преступления, предусмотренные Законом "О запрете отмывания денег", на общую сумму в миллионы шекелей.Рано утром в понедельник, после завершения тайного расследования, сотрудники полиции вместе с представителями разных государственных ведомств провели обыски в домах и на предприятиях подозреваемых с ордерами на обыск и арест, подписанными судом.В ходе обыска были изъяты чеки и денежные средства на сумму свыше одного миллиона шекелей, а также ряд роскошных автомобилей, в том числе автомобиль, который подозревался в причастности к инциденту со стрельбой. Также были изъяты гильзы от боеприпасов, патроны и документы.Один из подозреваемых был освобожден под домашний арест, а трое других были доставлены в мировой суд в Тверии и будут содержаться под стражей до следующей недели.