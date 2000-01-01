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В ходе расследования полицией изъят миллион шекелей 09.07 19:05   MIGnews.com

В ходе расследования полицией изъят миллион шекелей

Четверо жителей израильской деревни Магар, где проживают друзы, были арестованы в понедельник, 8 июля, по подозрению в отмывании денег и незаконном обмене валюты с регистрацией.

Согласно полицейскому отчету, подозреваемые в возрасте от 30 и до 50 лет совершили преступления, предусмотренные Законом "О запрете отмывания денег", на общую сумму в миллионы шекелей.

Рано утром в понедельник, после завершения тайного расследования, сотрудники полиции вместе с представителями разных государственных ведомств провели обыски в домах и на предприятиях подозреваемых с ордерами на обыск и арест, подписанными судом.

В ходе обыска были изъяты чеки и денежные средства на сумму свыше одного миллиона шекелей, а также ряд роскошных автомобилей, в том числе автомобиль, который подозревался в причастности к инциденту со стрельбой. Также были изъяты гильзы от боеприпасов, патроны и документы.

Один из подозреваемых был освобожден под домашний арест, а трое других были доставлены в мировой суд в Тверии и будут содержаться под стражей до следующей недели.


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