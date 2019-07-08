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09.07 07:50   MIGnews.com

В Испании горел завод, пострадали 23 человека

По меньшей мере 23 человека пострадали в ходе пожара, произошедшего на промышленном комплексе в провинции Барселона в Испании.

Согласно его сведениям, возгорание возникло из-за реакции между горючими химическими веществами. Она произошла по причине того, что два сотрудника завода, переносившие химикаты, столкнулись друг с другом. Сообщается, что 11 человек госпитализированы, пишет Lavozdegalicia.

Пожар не причинил серьезного урона зданию промышленного комплекса. Спустя несколько часов возгорание было ликвидировано, эвакуация персонала не производилась.


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