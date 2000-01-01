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Израильская разведка помогла предотвратить более 50 атак | Фото:09.07 20:39   MIGnews.com

Израильская разведка помогла предотвратить более 50 атак

Израильская разведка помогла предотвратить более 50 террористических атак, запланированных Ираном и группой исламских джихадистов по всему миру за последние три года.

Об этом во вторник, 9 июля сообщает The Times of Israel со ссылкой на 12-й канал.

Согласно отчету канала, военная разведка Моссада и Армии Обороны Израиля помогла предотвратить теракты в 20 странах, включая 12 в Турции.


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