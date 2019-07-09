09.07 19:35 MIGnews.com
Ушел из жизни известный миллиардер Росс Перо
В Техасе в возрасте 89 лет скончался американский бизнесмен, филантроп, миллиардер Росс Перо, сообщает во вторник CBS News
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Представитель семьи Перо - Джеймс Фуллер рассказал, что он умер после пяти месяцев борьбы с лейкемией.
Источники отмечают, что он был самым успешным независимым кандидатом в истории президентских выборов в США.
Перо заработал свое состояние в четыре миллиарда долларов в IT-бизнесе. Он основал свою первую компанию Electronic Data Systems в 1962 году, а в 1985 году продал ее за 1,5 миллиарда долларов.
Как известно, в 1992 году на президентских выборах его поддержали почти 19% избирателей.
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