Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ушел из жизни известный миллиардер Росс Перо | Фото:09.07 19:35   MIGnews.com

Ушел из жизни известный миллиардер Росс Перо

В Техасе в возрасте 89 лет скончался американский бизнесмен, филантроп, миллиардер Росс Перо, сообщает во вторник CBS News.

Представитель семьи Перо - Джеймс Фуллер рассказал, что он умер после пяти месяцев борьбы с лейкемией.

Источники отмечают, что он был самым успешным независимым кандидатом в истории президентских выборов в США.

Перо заработал свое состояние в четыре миллиарда долларов в IT-бизнесе. Он основал свою первую компанию Electronic Data Systems в 1962 году, а в 1985 году продал ее за 1,5 миллиарда долларов.

Как известно, в 1992 году на президентских выборах его поддержали почти 19% избирателей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:03
Netflix не очень тепло приняли на арабском рынке
19:51
Флорида: директор школы уволен за отрицание Холокоста
19:33
Замена в сирийских службах безопасности
19:24
Египет задержал украинский танкер с иранской нефтью
19:19
Сестра наследного принца предстанет перед судом в Париже
19:05
В ходе расследования полицией изъят миллион шекелей
18:48
С-500 будет сбивать ракеты в космосе
18:42
1.2 гигаватт: крупнейший солнечный проект в Абу Даби
18:34
Советник Макрона отправился в Иран спасать ядерную сделку
18:27
Биньямин Нетаниягу посетил эскадрилью F-35
18:24
Европейская ассоциация опасается давления BDS
18:19
Национально-религиозные партии возобновили альянс
18:15
США призывают Германию к активности в Сирии
18:05
Эфиопские протесты: полиция действовала сдержанно
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus