09.07 19:24 MIGnews.com

Египет задержал украинский танкер с иранской нефтью

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Египетские власти сообщили о том, что 10 дней назад в Суэцком канале был задержан украинский танкер с иранской нефтью.Факт задержания подтвержден иранским агентством Fars.Одновременно сообщается о том, что сегодня, 9 июля, Верховный Суд Египта вынес приговор по делу шести человек, обвиняемых в шпионаже в пользу Ирана.Обвиняемые приговорены к длительным срокам заключения — от 15 до 25 лет, штрафам по 30 тысяч долларов и конфискации их телефонов и компьютерного оборудования.В приговоре, среди прочих обвинений говорится о том, что обвиняемые получали от Ирана деньги "для распространения шиитской веры в Египте", в том числе, путем создания шиитского веб-сайта и вербовки адептов шиитской религии.В суде присутствовал только один обвиняемый — профессор религиозного университета Аль-Азхар Алаа Моавад. Остальные пять обвиняемых, в се — граждане Ирана, приговорены заочно.