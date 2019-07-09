Сестра наследного принца предстанет перед судом в Париже
Сестра наследного принца Саудовской Аравии должна сегодня предстать перед парижским судом по обвинению в сговоре с целью похитить и избить работника, который занимался ремонтом ее роскошной квартиры во французской столице.
43-летняя Хасса бинт Салман, сестра влиятельного наследника Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, обвиняется в том, что она приказала ее телохранителю избить рабочего после того, как его видели фотографирующим в ее доме в сентябре 2016 года.
Женщина отвергает обвинения в похищении француза египетского происхождения Ашрафа Эйда, который проводил ремонт в резиденции ее семьи.
Принцесса подозревала мужчину в том, что он планирует продать фотографию.
Источники отмечают, что судебное слушание может состоятся в ее отсутствие.
Как передают государственные СМИ Саудовской Аравии, Хасса занимается благотворительной деятельностью и является защитницей прав женщин.
В отчете, опубликованном во французском журнале Le Point, рабочий сообщил, что принцесса крикнула: "Убей его, собаку, он не заслуживает того, чтобы жить".
Адвокат, выступающий в защиту телохранителя, Ясин Бузру, сказала AFP: "Мы надеемся, что судьи учтут многочисленные противоречия и несогласованность истца. Медицинские записи противоречат версии событий истца и показывают, что он солгал".