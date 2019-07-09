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Сестра наследного принца предстанет перед судом в Париже | Фото:09.07 19:19   MIGnews.com

Сестра наследного принца предстанет перед судом в Париже

Сестра наследного принца Саудовской Аравии должна сегодня предстать перед парижским судом по обвинению в сговоре с целью похитить и избить работника, который занимался ремонтом ее роскошной квартиры во французской столице.

Об этом во вторник, 9 июля сообщает CBS News.

43-летняя Хасса бинт Салман, сестра влиятельного наследника Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, обвиняется в том, что она приказала ее телохранителю избить рабочего после того, как его видели фотографирующим в ее доме в сентябре 2016 года.

Женщина отвергает обвинения в похищении француза египетского происхождения Ашрафа Эйда, который проводил ремонт в резиденции ее семьи.

Принцесса подозревала мужчину в том, что он планирует продать фотографию.

Источники отмечают, что судебное слушание может состоятся в ее отсутствие.

Как передают государственные СМИ Саудовской Аравии, Хасса занимается благотворительной деятельностью и является защитницей прав женщин.

В отчете, опубликованном во французском журнале Le Point, рабочий сообщил, что принцесса крикнула: "Убей его, собаку, он не заслуживает того, чтобы жить".

Адвокат, выступающий в защиту телохранителя, Ясин Бузру, сказала AFP: "Мы надеемся, что судьи учтут многочисленные противоречия и несогласованность истца. Медицинские записи противоречат версии событий истца и показывают, что он солгал".


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