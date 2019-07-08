Флорида: директор школы уволен за отрицание Холокоста

В заявлении руководства Школьного округа Палм-Бич говорится, что о позиции Уильяма Латсона стало известно еще в 2018 году. Тогда руководство школьного округа уже знало о существующей проблеме и поручило директору Spanish River Community High School расширить учебную программу по изучению вопроса, посетив, Мемориальный музей Холокоста в США.
"Несмотря на эти усилия, ситуация не изменилась, а поэтому в руководстве школьного округа сослались на интересы учащихся, уволив Латсона из возглавляемой им школы и найдя ему другую должность", - говорится в заявлении, опубликованном в понедельник.
Комментарии Латсона получили широкое освещение в СМИ после того, как газета The Palm Beach Post опубликовала соответствующий материал в пятницу.