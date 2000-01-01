Эфиопские протесты: полиция действовала сдержанно

Исполняющий обязанности начальника израильской полиции комиссар Моти Коэн заявил во вторник, что полиция во время эфиопских протестов на прошлой неделе действовала сдержанно, что было "использовано" активистами.
"Во время недавних протестов, и особенно на прошлой неделе, мы стали свидетелями того, как наше желание как полицейских сил дать возможность для проведения законных протестов было использовано некоторыми для совершения насильственных действий в отношении гражданских лиц и полиции", - заявил Коэн, добавив, что офицеры сталкиваются с "серьезной проблемой поддержания баланса между разрешением выражения законного протеста и обеспечением соблюдения закона и порядка".
Протесты на прошлой неделе были вызваны тем, что 30 июня в Хайфе полицейский застрелил 19-летнего Соломона Теха, хотя позднее сообщалось, что он офицер целился в землю.