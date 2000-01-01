09.07 16:26 MIGnews.com
В Амстердаме столкнулись два самолета
Авиалайнеры должны были вылетать в Мадрид и Лондон.
Инцидент произошел во время буксировки пассажирских самолетов около терминала в амстердамском аэропорту Схипхол, сообщает Лайф.
Boeing 737-800, принадлежащий авиакомпании EasyJet, готовили к рейсу в Лондон, а Airbus A320 компании KLM собирались отправить в Мадрид.
При столкновении была незначительно повреждена хвостовая часть «Боинга». Однако персонал решил снять с полетов оба лайнера.
Пассажиров отправили другими рейсами.
Как сообщал MIGnews ранее, самолет компании Utair экстренно
приземлился в Москве.
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