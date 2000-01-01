09.07 15:26 MIGnews.com

Хути нанесли удар по саудовскому аэропорту

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Беспилотник йеменских мятежников хути атаковал аэропорт Абха в Саудовской Аравии и электростанцию в регионе Тихама.По данным телеканала Al-Masirah, коалиция подтвердила факт нападения.По словам полковника Турки аль-Малики, летательный аппарат удалось перехватить, прежде чем он нанес удар по гражданским объектам. Информации о пострадавших нет. После происшествия прекратил работу на некоторое время.Предположительно, целью удара являлись ангары и другие военные объекты, расположенные на территории Абха.Йемен охвачен насилием с 2014 года, когда мятежники хути захватили большую часть страны, включая столицу Сана. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.В 2018 году стороны конфликта провели переговоры под эгидой ООН и договорились о прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его мятежниками под контроль ООН.