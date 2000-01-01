09.06 08:41 MIGnews.com

В южном Тель-Авиве насмерть забили сторонника режима Эритреи

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Окружной суд Тель-Авива предъявил обвинения в убийстве трем гражданам Эритреи - Хамбаи Угбай, Таклаб Асфа и Маруаи Грамискаль в убийстве четвертого - Кироса Бригбер.3 декабря в 00:55 обвиняемые, вооруженным ножами, битами и железными прутами поджидали жертву у одного из прилавков рынка Ха Тиква. Бригбер ехал на электрическом велосипеде. Хамбаи и Маруаи преградили ему дорогу. Тот остановился - и через минуту Хамбаи нанес ему удар ножом. После этого все трое начали избивать его битами и железными прутами.Нападавшие бежали с места происшествия. Бригбер сумел подняться на ноги и дойти до улицы Ха Тиква, где упал на землю истекая кровью. Через два дня он скончался в больнице.