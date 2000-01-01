09.06 08:49 MIGnews.com

Пьяный актер Михаил Ефремов устроил жуткое ДТП, есть жертва

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В Москве в 21:50 на Смоленской площади произошла жуткая авария. Известно о двух разбитых машинах - черном внедорожнике BMW актера театра и кино, заслуженного артиста России Михаила Ефремова и фургоне интернет-магазина Деликатеска.ру. На месте работали несколько бригад скорой помощи и полиция.Всего в аварии участвовало 5 машин. Ефремов нарушил правила движения, выехал на встречную полосу и совершил столкновение.Один человек, после реанимационных мероприятий медиками в карете скорой помощи был госпитализирован в НИИ Склифосовского с различными травмами после ДТП - 58-летний водитель Сергей Захаров. У него перелом ребер с двух сторон, перелом шейного отдела позвоночника, перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма и травмы внутренних органов.Сам Ефремов в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения, он задержан и был доставлен на медицинское освидетельствование.Медицинское освидетельствование показало, что актер был в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу Москве.Представитель Главного управления МВД по городу Москве, в отношении актера Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ, часть вторая (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) после ДТП на Смоленской площади. Уточняется, что артисту грозит до 7 лет колонии.Михаила Ефремова после допроса отпустили по подписку о невыезде. В ближайшее время следователь может вынести ходатайство об аресте.Ефремов решил оплатить лечение пострадавшего водителя Сергея Захарова: "Так уж сильно пострадал? Я его вылечу. Я понимаю, что ударился в машину".Только вот водитель Захаров умер, сообщил Telegram-канал Baza. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.