09.06 08:28 MIGnews.com

На Левиафане произошла очередная "вспышка"

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На газовом месторождении "Левиафан" утром понедельника, 8 июня, снова возникли технические неполадки, в результате чего избыточный газ пришлось сжечь.Об этом рассказали очевидцы, живущие рядом с платформой.Факельная установка – устройство для сжигания "голубого топлива", которое позволяет после ликвидации неисправностей на буровой установке сжечь избыток газа, чтобы предотвращать рост давления.В свою очередь глава НПО Home Guardians Йони Саппир заявил, что за пять месяцев работы платформы "Левиафан" там произошло порядка трех десятков поломок. Он призвал правительство закрыть буровую установку и тщательно расследовать причины многократных поломок.