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На Левиафане произошла очередная `вспышка` | Фото:09.06 08:28   MIGnews.com

На Левиафане произошла очередная "вспышка"

На газовом месторождении "Левиафан" утром понедельника, 8 июня, снова возникли технические неполадки, в результате чего избыточный газ пришлось сжечь.

Об этом рассказали очевидцы, живущие рядом с платформой.

Факельная установка – устройство для сжигания "голубого топлива", которое позволяет после ликвидации неисправностей на буровой установке сжечь избыток газа, чтобы предотвращать рост давления.

В свою очередь глава НПО Home Guardians Йони Саппир заявил, что за пять месяцев работы платформы "Левиафан" там произошло порядка трех десятков поломок. Он призвал правительство закрыть буровую установку и тщательно расследовать причины многократных поломок.


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