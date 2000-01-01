На газовом месторождении "Левиафан" утром понедельника, 8 июня, снова возникли технические неполадки, в результате чего избыточный газ пришлось сжечь.
Об этом рассказали очевидцы, живущие рядом с платформой.
Факельная установка – устройство для сжигания "голубого топлива", которое позволяет после ликвидации неисправностей на буровой установке сжечь избыток газа, чтобы предотвращать рост давления.
В свою очередь глава НПО Home Guardians Йони Саппир заявил, что за пять месяцев работы платформы "Левиафан" там произошло порядка трех десятков поломок. Он призвал правительство закрыть буровую установку и тщательно расследовать причины многократных поломок.