09.06 07:46 MIGnews.com

Безсимптомные больные почти не распространяют COVID-19

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Распространение смертоносного китайского коронавируса COVID-19 безсимптомными пациентами происходит крайне редко.Такое мнение выразила руководитель подразделения новых болезней и зоонозов Всемирной организации здравоохранения Мария ван-Керхов, передает CNN."У нас есть отчеты из разных стран, которые очень дотошно отслеживают контакты инфицированных. Они следят и за бессимптомными пациентами, за их контактами. Вторичная передача коронавируса от них случается очень", - заявила она.По словам специалиста, большинство так называемых "безсимптомных" случаев COVID-19 в итоге оказываются легкой формой коронавируса.