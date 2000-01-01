10.06 01:34 MIGnews.com

Стюардессы приняли роды на высоте 9-ти километров

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В субботу, 6 июня, стюардессы авиакомпании Philippine Airlines на рейсе Дубай-Манила попробовали себя в роли акушеров.На высоте около девяти километров у одной из пассажирок самолета начались роды.Бортпроводникам удалось связаться с врачом по спутниковой связи. Специалист контролировал процесс родов дистанционно.По итогу, команда бортпроводников успешно помогла явиться в этот мир здоровому мальчику.