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Стюардессы приняли роды на высоте 9-ти километров 10.06 01:34   MIGnews.com

Стюардессы приняли роды на высоте 9-ти километров

В субботу, 6 июня, стюардессы авиакомпании Philippine Airlines на рейсе Дубай-Манила попробовали себя в роли акушеров.

На высоте около девяти километров у одной из пассажирок самолета начались роды.

Бортпроводникам удалось связаться с врачом по спутниковой связи. Специалист контролировал процесс родов дистанционно.

По итогу, команда бортпроводников успешно помогла явиться в этот мир здоровому мальчику.


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