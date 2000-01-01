Девон: темнокожий мужчина умер в полицейском участке

Независимое управление по вопросам полицейского поведения (IOPC) сообщило, что мужчина был арестован 20 мая и помещен под стражу в участке.
Его бездыханное тело было найдено в камере. А вызванная на место происшествия скорая помощь констатировала смерть. Предварительная экспертиза не определила причину скоропостижной кончины Фрэнсиса.
"Мы будем держать его семью в курсе о ходе нашего независимого расследования. Наши следователи начали собирать улики и показания сотрудников. Мы анализируем видеозаписи, уровень обслуживания, предоставляемого в период содержания под стражей, включая частоту и адекватность проверок", – сообщила региональный директор IOPC Катрин Эванс.
В заявлении от 21 мая уточняется, что Фрэнсис был "серьезно болен". А полиция и медики оказались бессильными.
"Полиция полностью сотрудничает с независимым расследованием IOPC", – сказано в сообщении управления местной полиции.