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Девон: темнокожий мужчина умер в полицейском участке10.06 02:30   MIGnews.com

Девон: темнокожий мужчина умер в полицейском участке

В графстве Девон скончался темнокожий мужчина Симеон Фрэнсис, находясь под стражей в управлении британской полиции.

Об этом сообщает Independent.

Независимое управление по вопросам полицейского поведения (IOPC) сообщило, что мужчина был арестован 20 мая и помещен под стражу в участке.

Его бездыханное тело было найдено в камере. А вызванная на место происшествия скорая помощь констатировала смерть. Предварительная экспертиза не определила причину скоропостижной кончины Фрэнсиса.

"Мы будем держать его семью в курсе о ходе нашего независимого расследования. Наши следователи начали собирать улики и показания сотрудников. Мы анализируем видеозаписи, уровень обслуживания, предоставляемого в период содержания под стражей, включая частоту и адекватность проверок", – сообщила региональный директор IOPC Катрин Эванс.

В заявлении от 21 мая уточняется, что Фрэнсис был "серьезно болен". А полиция и медики оказались бессильными.

"Полиция полностью сотрудничает с независимым расследованием IOPC", – сказано в сообщении управления местной полиции.


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