Катастрофа самолета МАУ: в Иране задержали 6 человек
В рамках уголовного дела о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых, трое из них находятся под стражей.
По словам представителя судебной власти страны Голамхосейн Эсмаили, сразу же после инцидента были задержаны 6 причастных к катастрофе. Троих из них выпустили под залог, а еще трое сейчас находятся под стражей. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.
"Как только произошел инцидент, были изданы приказы, и был назначен специальный отдел в Судебной организации Вооруженных сил", - заявил Эсмаили.