Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Катастрофа самолета МАУ: в Иране задержали 6 человек 09.06 23:33   MIGnews.com

Катастрофа самолета МАУ: в Иране задержали 6 человек

В рамках уголовного дела о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых, трое из них находятся под стражей.

По словам представителя судебной власти страны Голамхосейн Эсмаили, сразу же после инцидента были задержаны 6 причастных к катастрофе. Троих из них выпустили под залог, а еще трое сейчас находятся под стражей. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA.

"Как только произошел инцидент, были изданы приказы, и был назначен специальный отдел в Судебной организации Вооруженных сил", - заявил Эсмаили.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:04
Поминовение погибших на "Альталене": заявление Нетаниягу
22:10
Бэнкси едко отреагировал на протесты против расизма
21:49
Борт из ОАЭ с помощью для палестинцев приземлился в Израиле
21:28
РФ отправит Турции вторую партию ЗРК С-400
21:07
Ликуд предостерегает БАГАЦ от новых выборов
20:56
Ликуд и Кахоль Лаван обязались легализовать марихуану
20:35
Кахоль Лаван поддерживает решение БАГАЦа
20:25
"БАГАЦ объявил войну правам евреев на Землю Израиля"
20:23
Ликуд: мы снова примем закон о форпостах
20:04
Нетаниягу поручил провести срочное совещание из-за COVID-19
19:51
В Израиле – 299 жертв COVID-19, 18180 зараженных
19:44
Из-за эпидемии: у израильтян развиваются порочные привычки
19:43
БАГАЦ отменил закон о легализации форпостов
19:39
Ефремова задержали: в крови нашли наркотики
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  