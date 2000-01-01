09.06 23:33 MIGnews.com

Катастрофа самолета МАУ: в Иране задержали 6 человек

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В рамках уголовного дела о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых, трое из них находятся под стражей.По словам представителя судебной власти страны Голамхосейн Эсмаили, сразу же после инцидента были задержаны 6 причастных к катастрофе. Троих из них выпустили под залог, а еще трое сейчас находятся под стражей. Об этом сообщает иранское информационное агентство IRNA."Как только произошел инцидент, были изданы приказы, и был назначен специальный отдел в Судебной организации Вооруженных сил", - заявил Эсмаили.