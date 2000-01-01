Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












В Израиле – 299 жертв COVID-19, 18180 зараженных | Фото:09.06 19:51   MIGnews.com

В Израиле – 299 жертв COVID-19, 18180 зараженных

По состоянию на вечер, 9 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 18180 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

За последние сутки было зафиксировано 148 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 2722 человек.

На сегодняшний день 31 пациент – в тяжелом состоянии, из них 24 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Еще 41 пациент – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.

За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 299 пациентов. Одна жертва была зафиксирована за последние сутки. 15159 – выздоровели и были выписаны из больниц.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:35
Кахоль Лаван поддерживает решение БАГАЦа
20:25
"БАГАЦ объявил войну правам евреев на Землю Израиля"
20:23
Ликуд: мы снова примем закон о форпостах
20:04
Нетаниягу поручил провести срочное совещание из-за COVID-19
19:44
Из-за эпидемии: у израильтян развиваются порочные привычки
19:43
БАГАЦ отменил закон о легализации форпостов
19:39
Ефремова задержали: в крови нашли наркотики
19:22
Германию охватили массовые протесты против расизма и фашизма
19:01
Израиль: на карантин закрыто уже 139 школ и детсадов
18:40
Скончался президент Бурунди Пьер Нкурунзиза
18:24
LA Galaxy расторг контракт с футболистом из-за поста жены
18:03
"Норвежский закон" утвержден для голосования
17:42
Генеральный директор Банка Израиля уходит на пенсию
17:21
Столтенберг: из-за РФ НАТО нужно усиление
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  