09.06 19:51 MIGnews.com
В Израиле – 299 жертв COVID-19, 18180 зараженных
По состоянию на вечер, 9 июня, в Израиле количество зараженных смертоносным китайским коронавирусом COVID-19 достигло 18180 человек.
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.
За последние сутки было зафиксировано 148 новых случаев заражения. Активными носителями коронавируса считаются 2722 человек.
На сегодняшний день 31 пациент – в тяжелом состоянии, из них 24 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Еще 41 пациент – в состоянии умеренной степени тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.
За весь период эпидемии в Израиле скончались от коронавируса 299 пациентов. Одна жертва была зафиксирована за последние сутки. 15159 – выздоровели и были выписаны из больниц.
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