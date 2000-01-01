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Ефремова задержали: в крови нашли наркотики 09.06 19:39   MIGnews.com

Ефремова задержали: в крови нашли наркотики

Российского актера Михаила Ефремова задержала полиция по делу о смертельном ДТП.

"Ефремов задержан в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса", – заявили в пресс-службе главка МВД по Москве.

Трагедия произошла накануне, вечером 8 июня. Михаил Ефремов не справился с управлением своего джипа Jeep Grand Cherokee и выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Там он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил серьезные травмы. Впоследствии пострадавший скончался в больнице.

Ефремов был задержан на месте происшествия. В ходе медицинского освидетельствования в его крови нашли следы алкоголя и, предположительно, наркотиков. Впоследствии актера отпустили домой под подписку о невыезде.

Изначально уголовное дело в отношении Михаила Ефремова возбудили по части 2 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Впоследствии в полиции переквалифицировали его по более тяжкой статье.


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