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Израиль: на карантин закрыто уже 139 школ и детсадов | Фото:09.06 19:01   MIGnews.com

Израиль: на карантин закрыто уже 139 школ и детсадов

По состоянию на вторник, 9 июня, в Израиле на карантин из-за вспышки коронавируса COVID-19 закрыты 139 школ и детских садов.

Соответствующие данные предоставило министерство просвещения.

В ведомстве отметили, что в общей сложности почти 22 тысячи учеников и преподавателей находятся в изоляции.

При этом, у 407 школьников и персонала учебных заведений диагностирован коронавирус. За последние сутки было выявлено 22 новых случая.


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