Иран объявил, что он казнит человека, осужденного за то, что он якобы предоставил США и Израилю информацию, которая помогла ликвидировать главаря так называемой бригады "Аль-Кудс" Кассема Солеймани.
Об этом во вторник, 9 июня, заявил официальный представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили.
Известно только имя осужденного – Махмуд Мусави Маджд. По словам Эсмаили, он "связан с ЦРУ и Моссадом". При этом иранский чиновник не предоставил никаких доказательств своим словам. Спецслужбы также никак не комментировали соответствующее заявление.
Эсмаили не сказал, когда Маджд будет казнен, добавив лишь, что это произойдет "очень скоро".