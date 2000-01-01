09.06 14:53 MIGnews.com

В Иране казнят "виновника" смерти Сулеймани

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Иран объявил, что он казнит человека, осужденного за то, что он якобы предоставил США и Израилю информацию, которая помогла ликвидировать главаря так называемой бригады "Аль-Кудс" Кассема Солеймани.Об этом во вторник, 9 июня, заявил официальный представитель судебной власти Ирана Голамхоссейн Эсмаили.Известно только имя осужденного – Махмуд Мусави Маджд. По словам Эсмаили, он "связан с ЦРУ и Моссадом". При этом иранский чиновник не предоставил никаких доказательств своим словам. Спецслужбы также никак не комментировали соответствующее заявление.Эсмаили не сказал, когда Маджд будет казнен, добавив лишь, что это произойдет "очень скоро".