Гарвард: COVID-19 мог появиться в Китае еще прошлым летом
Смертоносный коронавирус COVID-19 мог возникнуть на территории Китая еще в августе 2019 года.
К такому выводу пришли исследователи Гарвардской медицинской школы, передает Reuters.
Ученые использовали спутниковые снимки высокого разрешения, на которых запечатлены парковки больниц Уханя, а также проанализированы данные поисковых систем по запросам, связанным с симптомами болезни, как, например, "кашель" и "диарея".
Согласно исследованию, трафик в больницах и данных поисковиков свидетельствует, что вирус появился в Ухане задолго до объявленного начала пандемии в декабре 2019 года. По мнению специалистов, полученные данные подтверждают гипотезу, что вирус появился естественным образом на юге Китае.