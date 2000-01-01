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Гарвард: COVID-19 мог появиться в Китае еще прошлым летом | Фото:09.06 12:05   MIGnews.com

Гарвард: COVID-19 мог появиться в Китае еще прошлым летом

Смертоносный коронавирус COVID-19 мог возникнуть на территории Китая еще в августе 2019 года.

К такому выводу пришли исследователи Гарвардской медицинской школы, передает Reuters.

Ученые использовали спутниковые снимки высокого разрешения, на которых запечатлены парковки больниц Уханя, а также проанализированы данные поисковых систем по запросам, связанным с симптомами болезни, как, например, "кашель" и "диарея".

Согласно исследованию, трафик в больницах и данных поисковиков свидетельствует, что вирус появился в Ухане задолго до объявленного начала пандемии в декабре 2019 года. По мнению специалистов, полученные данные подтверждают гипотезу, что вирус появился естественным образом на юге Китае.


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