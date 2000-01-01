09.06 11:09 MIGnews.com

На севере Израиля обстреляны Арома и МакДональдс

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Прошлой ночью на шоссе №90, на въезде в кибуц Амиад в Верхней Галилее остановился автомобиль.Из автомобиля открыли огонь по кафе Арома и МакДональдс.Полиция подозревает, что речь идет о новом виде вымогательства. Офицер полиции объясняет: “Они теперь не приходят и не требуют денег за “крышу”. Вместо этого они причиняют бизнесу большой ущерб а потом предлагают “нанять” легитимную охранную компанию, находящуюся под их контролем”.на прошлой неделе полиция арестовала трех обитателей Туба Зангария - по подозрению в вымогательстве тех же бизнесов.