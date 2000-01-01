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Половина жителей Бергамо - носители COVID-19 | Фото:09.06 11:23   MIGnews.com

Половина жителей Бергамо - носители COVID-19

Более половины жителей итальянского города Бергамо выработали антитела против смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Так, органы здравоохранения проверили исследование среди 9 965 местных жителей с 23 апреля по 3 июня, у 57% из которых оказались антитела. Это указывает, что они уже переболели инфекцией.

Тест проводился на случайной выборке, при этом, большинство испытуемых проживали в наиболее пострадавших районах, а многие уже помещались на карантин. Бергамо – самый пострадавший город в Италии.


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