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Умер младший брат Хиллари Клинтон 09.06 08:42   MIGnews.com

Умер младший брат Хиллари Клинтон

Младший брат Хиллари Клинтон Тони Родэм умер в пятницу вечером.

Бывший сенатор США, государственный секретарь, первая леди и кандидат в президенты от Демократической партии объявила о смерти в субботу в Twitter.

Клинтон помнила своего брата как доброго и щедрого человека, который мог войти в комнату и «рассмешить ее». Она не сказала, как он умер, но сказала, что его пережили его жена Меган и трое детей, Зак, Саймон и Фиона.

«Трудно найти слова, мой разум сегодня наводнен воспоминаниями о нем», - написала твиттер Клинтон. «Мы будем очень по нему скучать».


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